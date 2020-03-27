В українських регіонах уже можна виділити осередки... важко про це говорити, але справжніх спалахів коронавірусу. Де ситуація найскладніша? Давайте подивимось.

Буковина - досі лідер у зараженні коронавірусом в Україні. Станом на сьогодні, а регіоні інфіковані майже півсотні людей. І частина з них - це діти!

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Ми знаємо, що молоді люди, діти стають тими, хто переносить цю інфекцію. Мається на увазі, вони можуть переносити далі. Але і самі хворіють. Ми маємо понад 200% зростання чисельності хворих і якщо ми прогнозуємо і надалі таку динаміку, то вона нас тривожить.

Розширилася і географія захворювання. Зараз найбільше випадків в селі Колінківці на Хотинщині. На в'їзді в село встановили блокпости, аби уникнути поширення інфекції. Щовечора дезінфікують вулиці. Та найцікавіше, що жителі досі не усвідомлюють усієї небезпеки:

Дмитро Мельник, Колінківський сільський голова:

Люди всі обурені. Люди мають на сьогоднішній день тисячі тон яблук, які не реалізовані. Що вони мають робити з цими яблуками? Мають самі їсти?

У самих Чернівцях теж суворі карантинні заходи, але загалом все спокійніше. Зачинені школи, кав'ярні і центральний парк. Людей на вулицях небагато. Ходять переважно в аптеки та магазини.

"Тільки по справах виходжу - бо треба. А так вдома сиджу".

"В мене робота не дозволяє дотримуватись карантину, працюю. Дуже б хотілося, щоб це максимально всі сприйняли всерйоз. До 24 залишалися всі вдома".

У районних лікарнях створили госпітальні бази. Збільшили кількість палат і в Чернівцях. Хворих уже почала приймати перша міська лікарня.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації:

Було декілька різних відділень, які вони перепрофілювали. Так само, скажімо, реанімаційні відділення. Тобто, палати, де підведено кисень, де працюють апарати ШВЛ - так само готові до надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Медики кажуть: попри велику кількість недужих, ще жодного разу не використовували апарати ШВЛ. Їх, до речі, мають близько 40. А ще сьогодні із лікарні виписали трьох пацієнтів - двох дорослих та дитину.

А яка ситуація в сусідній Івано-Франківській і Тернопільській областях розповість моя колега Жанна Дутчак.

Дякую, Олю. На жаль, Прикарпаття сьогодні - лідер за кількістю летальних випадків. Померли вже троє людей. Усі жінки, усім близько шістдесяти років. В однієї коронавірус підтвердили тільки вчора.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

Це летальний випадок по Надвірній. Скажу що вона працювала на одному із підприємств в районі, де проживала. Захворіла 12 березня. За кордоном вона не перебувала. Контактна особа чоловік, який на даний час знаходиться в обласній клінічній лікарні.

Відомо, що всі троє померлих займалися самолікуванням, і просто запізно звернулися до лікарів.

Загалом по області маємо 24 підтверджені випадки. Серед інфікованих переважно контактні особи - родичі жертв. А також один поліцейський, священник і аж троє медпрацівників. Останній випадок стався вчора. Санітарку з обласної клінічної лікарні госпіталізували в інфекційну просто із роботи.

Володимир Чемний, в.о. начальника департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної лікарні:

Санітарка звернулася до керівника до обласної клінічної лікарні, зі скаргами що у неї підвищена температура, що в неї є кашель, і погане самопочуття. Вона тут же була госпіталізована в обласну клінічну лікарню. Стан її легкий.

Складна ситуація і на Тернопільщині. Тут вже 26 інфікованих. Серед них й підліток. Майже всі із одного району, Монастириського. Половина хворих це медпрацівники: лікарів, медсестри, санітарки. Хтось із них на самоізоляції, хтось у лікарні.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації:

Крім цього в монастириській районній лікарні є хвора середньо-важкий ступінь перебігу захворювання. Знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Більше трьох тисяч осіб є контактні.

Сьогодні встановили, що саме ця хвора медсестра - і є місцевим "нульовим пацієнтом", а не священник із Заліщиків, як вважали раніше. Більше тижня жінка перебувала в лікарні з діагнозом грип. Тож з нею встигли проконтактувати ледь не всі медпрацівники. Нині їх всіх тестують на коронавірус. А саму лікарню перепрофілювали на госпіталь, пацієнтів - звідти виписали. За словами місцевих жителів - ні медзаклади не були забезпечені засобами спецзахисту.

Світлана Безділь, жителька Монастириського району:

Після першого випадку не було навіть кому возити швидку. Взагалі не було. Лікарі були наші кинути напризволяще. Їх кинули голими на боротьбу з цією хворобою. На перші дні взагалі не було нічого. Зараз постійно волонтери зносять вчора респіратори, пірчатки 400 штук, костюм багаторазовий.

Також на Тернопільщині є вже один летальний випадок. Два дні тому помер шістдесяти восьмирічний чоловік.

А що нині відбувається на Дніпропетровщині - розповість Олена Мендалюк. Передаю їй слово.

Дякую, Жанно. Дніпропетровщина від початку тижня приймає заробітчан з-за кордону. Для них місцева влада організувала безкоштовний трансфер. Додому вже повернулося сотні людей 76 зараз на обсервації у Дніпрі. Всі приїхали із Європи та Прибалтики. Людям зробили експрес-тести. Є один позитивний результат, зараз чекають на лабораторне підтвердження.

Андрій Бабський, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради:

Людина пацієнт з позитивним експрес-тестом була доставлена в 21 лікарню, перебуває в ізоляції.

Поки на цю годину на Дніпропетровщині офіційно шість пацієнтів з підтвердженим діагнозом. В області створено дві госпітальні бази на 430 ліжок. Готують ще одну - резервну.

Святослав Олійник, голова Дніпропетровської обласної ради:

Область сьогодні створила госпітальні бази в кожному крупному населеному пункті місто Павлоград, місто Нікополь, місто Кам'янске, місто Синельникове. Близько 10 госпітальних баз першого рівня, зараз вже облаштовується на території всієї області.

Дніпро уже тиждень живе у режимі надзвичайної ситуації. Працівники так званої критичної інфраструктури переведені на посилений режим роботи. Весь громадський транспорт здійснює лише спеціальні перевезення. Проїзд безкоштовний. Людей пускають за посвідченнями:

Юрій Волоха, водій маршрутного таксі:

Перчатки, маски і паспорт, довідка або в кого є пропуск.

Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра:

С понедельника лица которые будут пользоваться общественным транспортом без наличия пропусков будут привлекаться к административной ответственности, штраф в таком случаи составит 17 тысяч грн.

Аби не допустити масового поширення коронавірусу - дезінфікують вулиці та будинки. В інфекційній лікарні встановлюють 20 нових апаратів ШВЛ. Запрацював онлайн-сервіс ліки. Будь-хто може замовити безкоштовну доставку.