Сполучені Штати вже стали світовим лідером за кількістю хворих на коронавірус. І це ще тільки початок Нью-Йорк облаштовує мобільні морги. Політики вже попереджають - постраждають мільйони американців. Однак, Дональд Трамп випромінює спокій.

Як розгорнеться подальша ситуація у США? Та як адаптувались до кризи Євросоюз та Ізраїль? Давайте подивимось.

Сполучені Штати - вийшли на перше місце у світі за кількістю інфікованих! Уже більше вісімдесяти п'яти тисяч випадків і це лише початок.

Майже половина підтверджених заражень у штаті Нью-Йорк. Тут пік епідемії. Судіть самі - лише за минулу добу хворих побільшало на п'ять тисяч, а кількість смертей на третину! Місто створює тимчасові морги, бо у шпиталях вже немає місця для тіл. Ось де їх розмістять у наметах, які розгортають просто неба, і в довжелезних білих трейлерах.

Мер міста Білл Деблазіо у телезверненні шокував Америку.

Це триватиме - місяці! Приблизно половина всіх жителів Нью-Йорка інфікується цією хворобою.

Тобто йдеться про те, що лише в Нью-Йорку захворіють більше чотирьох мільйонів людей! Можна вважати, що чиновник перебільшує, але медики вже попередили - кількість недужих ще зростатиме! Кажуть: жодні цифри не відображати реальної ситуації, бо в багатьох симптоми не виражені.

Ентоні Альмогера, заступник начальника Нью-Йоркської служби невідкладних медичних ситуацій:

Ми як на фронті! Шість тисяч телефонних дзвінків за день! Рекорд! Навіть у день терактів одинадцятого вересня такого не було!

Майкл Греко, співробітник Нью-йоркської служби невідкладних медичних ситуацій:

Так багато людей телефонують, просять зробити тест. Але зараз немає ліків від вірусу, тож вони просто паралізують роботу екстрених служб. І це - величезна проблема.

Тож усіх, хто не в критичному стані, лікарі Не приймають. Максимум - коротка телефонна консультація. І домашнє лікування. Щоб зберегти ліжка для тих, кому гірше. Польові шпиталі у Нью-Йорку нині розгортатимуть у кількох громадських будівлях. Зокрема - у величезному виставковому центрі.

Якщо місцева влада оприлюднює прогнози один гірший Одного, то Дональд Трамп навпаки - заспокоює. Зокрема, лідерство за кількістю інфікованих пояснює тим, що… медики добре працюють.

Дональд Трамп, президент США:

Вважаю, це пояснюється тим, як ми проводимо тестування. Ми ж тестуємо неймовірну кількість людей!

І в цьому теж є своя правда. Чи менше тест-систем - тим краща статистика, хоча й далека від реальності.

А реальність це "локдаун". Нове слово, яке сьогодні у всіх на вустах. Закриття міст і штатів на карантин. Та вимога соціальної дистанції. Головне правило якої - шість футів між людьми.

Тому й охочих їздити громадським транспортом поменшало, та й автобуси курсують із великими перервами. Метро - майже порожнє. На вході люди надягають одноразові гумові рукавички. Водночас зупиняти транспорт ніхто не наважується кажуть, це паралізує місто, і лікарі та рятувальники не матимуть змоги добратися на роботу.

У супермаркетах підлогу тепер розфарбовують ось такими жовтими лініями. Щоб встановити відстань між покупцями. Є й квоти, скільки людей можуть знаходитися всередині, інші чекають на вулиці. А от масок тут майже не носять. Тож якщо хтось кашляне всі панікують. Днями у Пенсильванії крамниця викинула товарів на 35 тисяч доларів лише тому, що відвідувачка біля них закашляла.

Багато магазинів запроваджують "час для літніх людей", годину вранці і годину ввечері.

Локдаун частково знижує темпи епідемії, але водночас має й руйнівний ефект. Уже зараз більше трьох мільйонів американців подали заявки на виплати по безробіттю. Такого з вісімдесятих років не було! І їхня кількість лише зростатиме!

Іспанія, містечко Хінсо-де-Лімія. Тут трактори після роботи в полі заправляють антисептиком - аби поливати вулиці. А це вже інше село Кастильйо-де-Баюела для дезінфекції пристосували снігові гармати.

Перехожих хімікатами навряд чи зачепиш - виходити з дому без нагальної потреби іспанцям заборонено. Хіба собак вигулювати можна. Кажуть, їх тепер здають в оренду. Надзвичайний стан у країні запровадили 14 березня. У четвер продовжили до 12 квітня.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Я знаю, що подовження надзвичайного стану - це непросто. І що період ізоляції складний. Не просто уряду просити про це, не просто і депутатам затверджувати. І ще важче громадянам це прийняти. Але я переконаний, що єдиний ефективний варіант проти вірусу - це соціальна ізоляція.

Іспанія друга в ЄС після Італії за кількістю хворих на COVID-19. Їх майже шістдесят тисяч, більше чотирьох тисяч - померлих. Ритуальні служби не справляються, тож під морг облаштували "Льодову арену" у Мадриді - ковзанку для Олімпійських змагань. Поряд конферец-центр, який переобладнали в лікарню на п'ять тисяч ліжкомісць.

Луіс Діаз Ізкердо, лікар швидкої допомоги:

Станції швидкої допомоги - переповнені. Тож ми намагаємось перевезти пацієнтів у різні центри здоров'я, переобладнаний конференц-центр, спорт-центр. Ми вибрали стабільних пацієнтів, важких - залишимо в лікарні.

Переоблаштовують під лікарні вільні простори і у Франції. Здебільшого - готелі. Там залишають хворих із помірними симптомами. А ще дають прихисток безхатькам. У Парижі для них відвели понад півтисячі одномісних номерів. А в Каннах - Палац міжнародного кінофестивалю.

Домінік Од-Лассет, представниця міської ради Канн:

Ми організували різні зони - для їжі. Громадський простір із телевізором та іграми. Є душові і, звісно, санвузли. А також зона для собак - супутників безхатьків.

Ще одна іновація французів - швидка перевірка на коронавірус для водіїв. Реєструєшся, приїздиш - і здаєш мазок із носа. 60-70% результатів - позитивні.

Ерв, пацієнт із підозрою на коронавірус:

Я в групі ризику, маю певні симптоми і хочу знати, чи хворий. Зробити це в лікарні неможливо, бо там аналізи роблять лише тяжкохворим або медикам.

Лікарні у Франції уже заповнені вщент. А це ще не пік епідемії. Тож влада вже домовилася із сусідніми Німеччиною, Швейцарією та Люксембургом, що там прийматимуть хворих французів. Їх транспортуватимуть вертольотами.

А от сусідня Бельгія відмовилась приймати французьких пацієнтів - країна маленька, тож зарезервувала місця тільки для своїх. Сказали "ні" й Нідерландам.

Запит із Нідерландів особливо роздратував бельгійців. Бо у той час як тут - суворий карантин, там - досі дозволені зібрання до 100 людей та відчинені усі магазини. А хворих нідерландців на тисячу більше, ніж бельгійців.

Особливо обурюються мешканці прикордонного містечка Барле-Нассау. Державний кордон пролягає посеред міста і в бельгійській частині все зачинено, а в нідерландській - працює на повну.

Онно де Брюн мешканець Барле-Нассау:

Заходжу в цей магазин, в там посередині червона стрічка. Запитую, що сталось, а вони кажуть - та частина магазину бельгійська, а ви стоїте на нідерландській.

А Ізраїлі спецслужби отримали надзвичайні повноваження у боротьбі з коронавірусом. Тепер вони можуть стежити за громадянами. Переміщення та всі контакти інфікованих людей відстежуватимуть за допомогою телефону.

В Ізраїлі є закон, який дозволяє спецслужбам використовувати дані компаній мобільного зв'язку для стеження, але лише в двох випадках. Якщо це боротьба з тероризмом або, якщо на це є рішення суду. Тепер до цього додали третю причину - боротьбу з коронавірусом.

Експерти кажуть: це - нормально, тотального стеження нема. Перевіряють лише дані телефонів хворих і тільки за останні два тижні. Всі відомості передають у МОЗ. Той розсилає смс - "ви імовірно перебували в контакті з хворим "номер N", влаштовуйте двотижневу самоізоляцію.

Ліор Табанский, фахівець із роботи спецслужб:

Це зроблено, насамперед, аби уникнути паніки - ми інформуємо точково. Тільки тих, хто міг контактувати з хворим, а не все населення. А за тими, хто перебуває на карантині, взагалі немає стеження.

Незважаючи на жорсткі заходи, поширення хвороби поки стримати не вдається. Кількість інфікованих збільшилося учетверо за тиждень. Але смертність поки найнижча у світі - 10 загиблих за березень. Поліція патрулює вулиці разом із військовими. Вже виписано десятки штрафів за порушення карантину по 1200 євро кожен. Армія призвала 3 тисячі резервістів, аби ті займалися дезінфекцією.

Ліоз Шахар, офіцер служби тилу:

Наш батальйон відправили в лікарню для людей похилого віку в місті Гедера, тут ми разом із персоналом проводимо тотальну обробку всіх приміщень.

Ізраїльський флот отримав наказ - усім кораблям вийти в море з повними екіпажами. До берега наказано не наближатися, тільки якщо на борту будуть хворі. Постачання - вертольотами, ремонт - своїми силами.

Армійські бази зараз як фортеці. Туди не можна увійти, звідти - нікого не випускають.

Припинені всі комерційні авіаперевезення, перельоти - лише для доставки медобладнання і тестів. Держава орендує десятки готелів для ізоляції хворих із легкою формою і тих, хто повертається з інших країн. Зі Штатів та Європи.