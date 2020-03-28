На Буковине зарегистрированы 59 случаев коронавируса [ Редактировать ]
В Черновицкой области на субботу, 28 марта, зафиксированы 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
По их словам, троих человек отправили в реанимацию, они находятся в тяжелом состоянии, они подклюсены к аппаратам штучной вентиляции легких.
"По состоянию на 15:00 трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации. Больные находятся в Глибоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное",- отмечается в сообщении.
Кроме того, 35 человек сейчас продолжают лечится амбулаторно.
Напоминаем, что в Украине зафиксированы 311 случаев заболевания коронавирусом, из них 47 в Черновицкой области (5 человек выздоровели и 1 – погиб)
по теме
Коронавирус в Украине: новости за сутки
Отметим, что число инфицированных резко возросло именно за прошедшие сутки
У игрока сборной Украины обнаружили коронавирус
Баскетболист находится в Александровской больнице
Ажиотаж и километровые очереди: как украинцы возвращаются домой
Из-за коронавируса и ужесточенного карантина во многих странах, украинцы массово ринулись домой
Аппараты ИВЛ и средства защиты: в Фонде Новинского рассказали о помощи для больницы в Мариуполе
Отделение реанимации больницы пополнили два аппарата искусственной вентиляции легких
В Черновицкой области подтвердили новые случаи коронавируса
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области выросло до 47