В Черновицкой области на субботу, 28 марта, зафиксированы 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По их словам, троих человек отправили в реанимацию, они находятся в тяжелом состоянии, они подклюсены к аппаратам штучной вентиляции легких.

"По состоянию на 15:00 трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации. Больные находятся в Глибоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное",- отмечается в сообщении.

Кроме того, 35 человек сейчас продолжают лечится амбулаторно.

Напоминаем, что в Украине зафиксированы 311 случаев заболевания коронавирусом, из них 47 в Черновицкой области (5 человек выздоровели и 1 – погиб)