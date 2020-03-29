В Одессе за минувшие сутки выявлены еще два человека, зараженные коронавирусом. Инфекция лабораторно подтверждена у двух женщины. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у жительниц Одессы", - написал чиновник.

По словам Куцого, заболевшая женщина 1988 года рождения недавно вернулась из Турции. Состояние ее здоровья удовлетворительное, она остается на лечении в Городской клинической инфекционной больнице, получает симптоматическое лечение.

Вторая пациентка - женщина 1952 года рождения. За пределы Одессы она не выезжала. У нее диагностирована двусторонняя пневмония. Женщину госпитализировали в отделение реанимации в неудовлетворительном состоянии.

На данный момент в Одесском регионе зафиксировано 8 случаев заболевания COVID-19.