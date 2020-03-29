В Одессе выявлены два новых случая заражения коронавирусом, одна пациентка в реанимации [ Редактировать ]
В Одессе за минувшие сутки выявлены еще два человека, зараженные коронавирусом. Инфекция лабораторно подтверждена у двух женщины. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.
"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у жительниц Одессы", - написал чиновник.
По словам Куцого, заболевшая женщина 1988 года рождения недавно вернулась из Турции. Состояние ее здоровья удовлетворительное, она остается на лечении в Городской клинической инфекционной больнице, получает симптоматическое лечение.
Вторая пациентка - женщина 1952 года рождения. За пределы Одессы она не выезжала. У нее диагностирована двусторонняя пневмония. Женщину госпитализировали в отделение реанимации в неудовлетворительном состоянии.
На данный момент в Одесском регионе зафиксировано 8 случаев заболевания COVID-19.
по теме
Подолати коронавірус: "Опозиційна платформа - За життя" передала в Одеську обласну клінічну лікарню засоби індивідуального захисту
Дефіцит засобів індивідуального захисту відчувають лікарні по всій країні, водночас держава не в змозі стримати комерсантів, які продають ці товари по завищеним цінам. Тож медики закликають громадян приєднатися до волонтерського руху
"Деньги взяли даже за халаты": одессит за 2 дня лечения от коронавируса потратил 25 тысяч (видео)
В Одессе мужчина потратил 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса. Это несмотря на то, что ранее в Минздраве обещали лечить больных коронавирусом бесплатно.
Одесский губернатор затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом
Председатель Одесской ОГА Максим Куцый не смог вспомнить список опорных больниц региона, которые будут принимать людей с подозрением на коронавирусную инфекцию
В Одессе подтвердили три новых случая коронавируса
На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая Covid-19
В Одесі представники "Опозиційної платформи - За життя" обурені закриттям протитуберкульозного диспансеру в розпал епідемії
Поки одні допомагають медзакладам, інші - лікарні закривають. Міський протитуберкульозний диспансер в Одесі вирішили ліквідувати саме у розпал епідемії