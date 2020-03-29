Коронавирус косит VIP-ов: умер бывший заместитель губернатора Киевщины [ Редактировать ]
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умер член совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя главы Киевской обласной государственной администрации Олег Мищенко. Об этом сообщил в Facebook президент Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель министра регионального развития, экс-зампредседателя Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.
"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины.
Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё.
Давайте не недооценивать этот вирус.", – написал Парцхаладзе.
Как писали "Подробности", на данный в Украине подтверждены 418 случаев коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев. По официальным данным, болезнь забрала жизни девяти человек.
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