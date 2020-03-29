От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умер член совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя главы Киевской обласной государственной администрации Олег Мищенко. Об этом сообщил в Facebook президент Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель министра регионального развития, экс-зампредседателя Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины.

Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё.

Давайте не недооценивать этот вирус.", – написал Парцхаладзе.

Как писали "Подробности", на данный в Украине подтверждены 418 случаев коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев. По официальным данным, болезнь забрала жизни девяти человек.