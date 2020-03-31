Коронавирус у детей: названы симптомы [ Редактировать ]
Коронавирус у детей проявляется в другой форме. Симптомы более легкие, а смертность среди младшего поколения чрезвычайно редкая. Об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США.
Отмечается, что показатель заболевания COVID-19 у детей достигает максимум 5% от всех известных случаев, и дети часто имеют "легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко".
Педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер отметила, что 96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания.
По ее словам, типичные симптомы коронавируса у детей такие же, как у взрослых: лихорадка, кашель, насморк.
Реже у детей проявляются некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как диарея и рвота. Врач уверяет, что в целом дети с коронавирусом "справляются очень хорошо". Лечить симптомы она советует препаратами на основе парацетомола.
При этом специалист отмечает определенные "тревожные симптомы", которые могут проявиться во время заболевания, и которые требуют немедленного обращения к врачу.
Среди таких - затруднение дыхания, вялость, отказ от воды. В связи с этим медик советует при любых признаках респираторных заболеваний, особенно в случаях снижения аппетита, всегда придерживаться достаточного уровня потребления жидкости, что, в общем, является традиционной рекомендацией.
Напомним, Италия является мировым лидером как по количеству инфицированных коронавирусом, так и смертей от него.
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