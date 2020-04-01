Женщина повесилась в больнице Сумской области [ Редактировать ]
Во вторник, 31 марта, в Сумской области в психиатрическом отделении Глуховской ЦРБ 48-летняя женщина покончила с собой. Об этом сообщает местное издание sumy.today.
По данным отдела коммуникации полиции области, в этот день ее госпитализировали в больницу с диагнозом шизофрения параноидального типа.
По факту самоубийства начато следствие.
Раньше сообщалось о том, что водителя такси нашли мертвым за рулем. А также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.
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