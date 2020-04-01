Всемирная организация здравоохранения обеспокоена глобальным распространением коронавируса. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, за последний месяц произошел почти экспоненциальный рост числа новых заражений коронавирусом, а COVID-19 распространился практически на все страны и территории.

"Количество смертей увеличилось больше чем в два раза за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей", - заявил Гебреисус.

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