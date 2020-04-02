В Івано-Франківську від коронавірусу померла тридцяти семирічна породілля. COVID-19 у жінки діагностували вже після смерті. Родичі вважають, що заразилась жінка в перинатальному центрі. Усі подробиці з'ясовували наші журналісти.

Породілля із Болехова поступила в обласний перинатальний центр планово, десятого березня, на 36-му тижні вагітності. У жінки був високий тиск, тож її перевели до реанімаційного відділення. Перші ознаки інфекції, кажуть медики, запідозрили лише через два тижні, буквально перед пологами.

Володимир Чемний, заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

Виявлено, що жінка перебувала закордоном. І вона якось при поступленні упустила цей факт. І після того коли вона повідомила цю ситуацію, її відразу було переведено в окреме відділення обласного перинатального центру, і проведено експрес-тест.

Однак результат виявився негативним. Того ж дня жінка народила дівчинку, а наступної доби - померла. Аналіз на COVID-19 лабораторно підтвердили посмертно.

Юрій Павлушинський, гендиректор КНП "Івано-франківський обласний перинатальний центр Івано-франківської облради":

Ті всі хворі, які були в контакті, їх є чотири. Точніше є одна, але температуруючих є чотири. Перевели у відділ обсерваційне відділення. Всі хворі мають окремі палати. Стан хворих задовільний.

Взяли аналізи і в немовляти. Медики кажуть, стан дитини - стабільний. Тим часом родичі померлої впевнені - інфікували її уже в пологовому. Адже з Польщі жінка повернулася ще торік, у листопаді. Рідні ж за весь час перебування вагітної в центрі, з нею не контактували.

Оксана Стасевич, сестра Галини Вакс:

Лікар так неофіційно нам сказав, що між ними вірус ходить вже два місяці. То він нам сьогодні сказав. Якщо результати підтверджуються, що то є коронавірус, так 100 процентів що вона заразилася там у лікарні.

Юрій Павлушинський, гендиректор КНП "Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської облради":

Контакт цієї хворої був із чоловіком, який на початку березня приїхав з Польщі, і коли вона поступила в стаціонарне відділення, він був з нею.

Крім того, директор повідомив, що раніше в медзакладі COVID-19 виявили у чотирьох працівників. Усі вони ізольовані. І ніхто з померлою не контактував. Проте в один день із породіллю в гінекологічному відділені померла пацієнтка з підтвердженим коронавірусом.

Юрій Павлушинський, гендиректор КНП "Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської облради":

Жінка мала ожиріння високого ступеня, важку форму цукрового діабету.

Утім, закривати перинатальний центр на карантин наразі не збираються. Усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19 перевели в обсерваційне відділення. Бригади чергових лікарів працюють в автономному режимі і не контактують із своїми колегами.