У Кам'янці на Черкащині посилили умови ізоляції. Відучора там повністю обмежили виїзд транспорту через блокпости пропускають лише спецтехніку чи автомобілі з тимчасовими перепустками. У самому місті запроваджено комендантську годину, а порядок на вулицях контролюють патрулі національної гвардії. Про життя міста в умовах ізоляції розкаже Станіслав Кухарчук.

Головний лікар Кам'янської районної лікарні ознайомлює водія спецбригади з його маршрутом. Уже кілька днів медики здійснюють подворовий об'їзд людей, які контактували з інфікованими пацієнтами, таких майже пів сотні. Завдання групи - зібрати аналізи для проведення ПЛР тестування. Головний лікар запевняє, всім необхідним для цього медики забезпечені.

Костянтин Тамко, головний лікар Кам'янської центральної районної лікарні:

З кадрами проблема - найти, найти… ніхто не хоче. Знімаємо медсестер з хірургічного профілю, там з терапевтичного профілю, два-три дні. Ой дві три години обучаємо, як це робити і в бой.

Загалом у Кам'янці 28 інфікованих, з них щонайменше п'ятеро медпрацівників. У лікарні кажуть, тестувати людей почали лише з 29 березня, саме тоді місто отримало перші тести з області.

Володимир Тірон, голова Кам'янської ОТГ:

Взяти мазки у 43 осіб і підтвердилось - нуль. Ми продовжуємо цю роботу. На сьогодні здані мазки ще 50 осіб.

Тим не менше, в місті запроваджені суворі карантинні заходи. Всі виїзди з Кам'янки перекриті блокпостами. Їх можна перетнути лише на спецтранспорті або за одноразовою перепусткою.

Перепустку на проїзд можна отримати у міській раді після медичного огляду і скринінгу температури. Пану Миколі не пощастило, він житель сусідньої Михайлівки і приїхав у місто за пенсією. На автомобілі чоловіка не пропустили і відправили до банкомату пішки.

"Конєшно проблєма, я сам з села - у нас нема ні банків, ні аптек. У нас оце тут, а бачите як", - говорить Микола, житель села Михайлівка.

В самому місті відтепер діє комендантська година, а вулиці патрулює Нацгвардія. Навіть у центрі Кам'янки людей стало в рази менше.

Посилені карантинні заходи у місті діятимуть до шостого квітня, якщо нових випадків зараження до того часу у Кам'янці не виявлять.