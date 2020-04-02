На блокпостах Донбасу облаштували пункти санобробки автомобілів [ Редактировать ]
Заходи із боротьби проти COVID-19 посилили в зоні ООС. На блокпостах у Донецькій і Луганській області встановили понад 50 пунктів спеціальної обробки техніки. За допомогою спеціальних хлорвмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів.
На фронті ж - зростає інтенсивність ворожого вогню. Окупанти поновили артилерійські удари. Масовані обстріли зафіксовано на Луганщині неподалік Новотошківського. Ворог випустив з півсотні артилерійських снарядів та майже двісті - мінометних.
У штабі повідомляють, що під час цієї атаки було поранено одного українського бійця. Загалом, за добу є троє поранених і 15 обстрілів. У штабі ООС кажуть, що вогнем у відповідь завдали втрат найманцям.
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