Заходи із боротьби проти COVID-19 посилили в зоні ООС. На блокпостах у Донецькій і Луганській області встановили понад 50 пунктів спеціальної обробки техніки. За допомогою спеціальних хлорвмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів.

На фронті ж - зростає інтенсивність ворожого вогню. Окупанти поновили артилерійські удари. Масовані обстріли зафіксовано на Луганщині неподалік Новотошківського. Ворог випустив з півсотні артилерійських снарядів та майже двісті - мінометних.

У штабі повідомляють, що під час цієї атаки було поранено одного українського бійця. Загалом, за добу є троє поранених і 15 обстрілів. У штабі ООС кажуть, що вогнем у відповідь завдали втрат найманцям.