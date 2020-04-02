В Киевской области мужчина пришел просить деньги на лечение и погиб/ Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Жоравка Яготинского района Киевской области местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия, но в итоге погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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"Оба собеседника вышли на улицу. Внезапно мужчина достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали другие работники общества, и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Продолжается следствие. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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