Новости дня: главные события за 2 апреля [ Редактировать ]
Мир/ Фото: Pixabay
Во четверг, 2 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Австралия начинает испытания вакцины от коронавируса.
- Врачи скорой помощи "подняли" бунт из-за зарплат.
- Кабмин уволил замглаву Минфина.
- Кабмин назначил замминистра соцполитики.
- В Ивано-Франковске умерла еще одна беременная с подозрением на коронавирус.
- Обмен пленными: появился список.
- Цены на нефть резко поднялись почти на 50%.
- В ВСУ зафиксирован второй случай коронавируса.
- Зеленский с генсеком ООН обсудил помощь Украине.
- Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных.
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