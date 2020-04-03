США закликають Росію пропустити на Донбас гуманітарну допомогу [ Редактировать ]
Припинити вогонь і покинути територію України закликали Росію Сполучені Штати, - таку заяву оприлюднило американське посольство у Києві. Також від Москви вимагають негайно звільнити всіх українських політв'язнів і пропустити в охоплені війною регіони гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, воєнна агресія Кремля на Донбасі і в Криму вже коштували тисячі життів. Нині ж, у часи пандемії, російська дезінформація та дії поплічників агресора становлять ще більшу загрозу.
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