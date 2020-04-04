Європейські фермери через карантин опинилися у глибокій кризі. Через закриті кордони заробітчани не можуть приїхати обробляти поля, а ресторани і базари, де фермери збувають товари - закриті. Як допомагають аграріям у Європі?

Нідерландський фермер Дірк на своїх складах уже має сотні тонн картоплі. Зима була теплою і мокрою, тож урожай рясний як ніколи. Що з ним тепер робити, фермер не знає: раніше його основними клієнтами були здебільшого ресторани. Тепер хіба десь на корм збувати. Та й коли це картопля-фрі - ціна одна, а якщо кормова бульба у мішку - зовсім інша.

Дірк де Хиір, власник картопляної ферми:

Я постачаю картоплю молочній фермі, мені платять 1 цент за кілограм замість 18, які я б отримував, якби продавав фабрикам, що виготовляють картоплю-фрі. Тож це величезна проблема для мене й багатьох інших колег у Нідерландах.

Таких виробників картоплі по країні - понад тисяча. Чверть продукції вони зазвичай експортують, проте зараз про це не йдеться. А в Нідерландах масові зібрання заборонені щонайменше до 1 червня, тож попит повернеться нескоро.

Дірк де Хиір, власник картопляної ферми:

Коли ринки знову відкриються, невідомо. Але я все-таки посаджу картоплю знову і сподіваюся, що цієї осені, коли збиратиму врожай, усе вже буде гаразд, ринок виросте і ціни повернуться до хорошого рівня.

У подібній ситуації фермери в багатьох країнах. Хтось консервує врожай, дехто - знищує, поодинокі підприємці організовують доставку, хоча це справа непроста і потребує додаткових рук. У Франції влада дозволила чверті базарів відкритися. А подекуди організували спеціальні точки, де покупці можуть забрати замовлену фермерську продукцію.

Домінік Ленобль, власник овочевої ферми:

Ми відчуваємо, що нас ошукали. Бо супермаркетам дозволили продовжити роботу, а ми, фермери, залишилися ні з чим.

Орелі Нозач, жителька міста Жуенвіль-ле-Пон:

Проблема у тому, що більшість базарів закриті, а в супермаркетах не завжди є достатньо овочів. Нас закликають підтримувати місцевих виробників, але як? Добре, що хоч такий варіант доставки вигадали.

Французька влада вирішила частково й проблему з нестачею робочих рук на фермах. Через газети й телеканали тимчасово безробітних закликали до роботи в полі. І це спрацювало.

Аврора Шнайдер, безробітна офіціантка:

Принаймні, я можу хоч щось робити під час карантину, а не сидіти вдома. Водночас і іншим допомагаю, і сама трохи грошей заробляю.

Робін Рулман, безробітний будівельник-різноробочий:

Мою фірму закрили щонайменше на 2 тижні, тож я вирішив скористатися можливістю мати цю тимчасову роботу.

А в Брюсселі вирішили ухвалити спільний для всіх країн ЄС механізм порятунку бізнесу - як фермерського, так і всіх інших.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Наразі Євросоюз - як інституції, так і країни-члени - мобілізував 2770 мільярдів євро. І це найбільша відповідь на європейську кризу за всю історію.

Насамперед Єврокомісія пропонує країнам-членам вдатися до німецької практики - скорочувати не працівників, а робочі години, а уряд їх оплачуватиме.

Ще одне призначення новоствореного фонду - допомогти фермерам та рибалкам. Для них доступ до цих грошей буде спрощено.