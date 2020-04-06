В Украине увеличат количество тестирований на коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.
"Сегодня у нас есть около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать.
И буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны", - заявил Ляшко.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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