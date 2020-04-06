В понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Украине будет увеличено количество тестирований на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что сегодня в Украине около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики.

"Сегодня у нас есть около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать.

И буквально на выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали стратегию увеличения количества тестирований для того, чтобы обеспечить тестированиями все случаи, которые возможны", - заявил Ляшко.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.