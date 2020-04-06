Национальная служба здоровья Украины запустила бота, который должен помочь людям определять, есть ли у них коронавирус. Об этом говорится в Telegram-канале НСЗУ.

Так, бот будет задавать вам ряд вопросов, среди которых следующие:

были в Китае и Италии? общались с зараженными? врачи вам говорили о подозрении на вирус? температура или одышка есть?

Воспользоваться чат-ботом можно на сайте НСЗУ по ссылке: nszu.gov.ua

К тому же, в Нацслужбе здоровья обещают расширить функции бота.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.