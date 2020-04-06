Есть ли у вас коронавирус: в Украине создали бота-врача [ Редактировать ]
Национальная служба здоровья Украины запустила бота, который должен помочь людям определять, есть ли у них коронавирус. Об этом говорится в Telegram-канале НСЗУ.
Так, бот будет задавать вам ряд вопросов, среди которых следующие:
- были в Китае и Италии?
- общались с зараженными?
- врачи вам говорили о подозрении на вирус?
- температура или одышка есть?
Воспользоваться чат-ботом можно на сайте НСЗУ по ссылке: nszu.gov.ua
К тому же, в Нацслужбе здоровья обещают расширить функции бота.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.
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