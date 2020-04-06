Лечить от коронавируса будут не всех: кто может рассчитывать на бесплатную помощь [ Редактировать ]
Лечить от коронавирусной инфекции в Украине будут не всех, а только тех пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии. Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - отметил он.
Министр также добавил, что в этих случаях используются "достаточно дорогие лекарства".
"Государство будет брать это на себя", - добавил Степанов.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.
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