Лечить от коронавирусной инфекции в Украине будут не всех, а только тех пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии. Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - отметил он.

Министр также добавил, что в этих случаях используются "достаточно дорогие лекарства".

"Государство будет брать это на себя", - добавил Степанов.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.