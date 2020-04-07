В Киеве составили 574 протокола о нарушении карантина: пять человек оштрафованы на 91 800 гривен [ Редактировать ]
Полиция города Киева составила 574 административных протокола на нарушителей ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса. По первым пяти в бюджет взыскали 91 800 гривен. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Также начато одно уголовное производство за подвергание опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сказал мэр Киева.
Тем временем столичная полиция сообщает, что продолжает выявлять нарушителей карантина в общественных местах. Правоохранители составляют протоколы на людей, которые находятся на спортивных площадках, в парках и скверах. При этом полицейские объясняют гражданам, что все это делается для предотвращения распространения вирусной инфекции, а не с целью наказания.
Людей штрафуют за "нарушение правил карантина людей" (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Санкция этой статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
"С 6 апреля гражданам запрещается находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты и документов, удостоверяющих личность, собираться группами более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения совершеннолетних", - сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в г. Киеве Игорь Бойко.
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