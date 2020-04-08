Семеро людей померли минулої доби в Україні від коронавірусу. Це оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Від початку спалаху інфекції, в країні 52 летальних випадки. 35 хворих побороли недугу.

На сьогодні зафіксовано 206 нових пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Загалом вже 1668 уражених інфекцією українців. Найбільше в Чернівецькій області - 273 людини. В столиці 256. На Івано-Франківщині 198, на Тернопільщині 168.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України: