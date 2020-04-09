В Житомирской области сегодня лабораторно подтвердили 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация (ОГА).

По данным ОГА, 9 апреля коронавирус обнаружили у пяти женщин и пяти мужчин из Бердичева, Малина и Коростеня. В целом в области уже зафиксировали 41 случай заболевания COVID-19.

"Так, в городе Бердичев заболевание подтвердили у женщины 30 лет, женщины 58 лет, мужчины 66 лет, женщины 66 лет, мужчины 80 лет, в городе Малине - у мужчины 68 лет, мужчины 54 лет, женщины 56 лет, женщины 68 лет, в городе Коростень - у мужчины 40 лет", - рассказали в ОГА.

Ранее мы писали, что на Закарпатье зафиксировали третью смерть от коронавируса.