Лобода показала повзрослевшую дочь (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото с дочерью. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
"Моя любовь", - нежно подписала фото певица.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
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