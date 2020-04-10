Врятувати життя поліетиленовим пакетом. Харківські реаніматологи згадали старий метод, яким раніше рятували новонароджених, видозмінили його і запропонували альтернативу дефіцитному апарату штучної вентиляції легень. Про експеримент - Світлана Шекера.

У Харкові наразі п'ять хворих на COVID-19. Якщо їх більшатиме, то апаратів штучної вентиляції легень може не вистачити. Приміром, у Харківській дитячій інфекційній лікарні таких лише сім. Тож місцеві лікарі вигадали аналог-замінювач. Доступний і дешевий. Професор Володимир Корсунов показує ноу-хау. Потрібен міцний пакет. І два перехідники.

Володимир Корсунов, лікар:

До одного з входів ми приєднуємо шланг. Який підключаємо до джерела стислого кисню. До другого виходу ми підключаємо наступний шланг, який ми будемо занурювати під рівень рідини.

Така технологія у світі не нова. Її використовують уже сорок років, щоб підтримувати легені в недоношених немовлят з мінімальним втручанням медиків. Малюкові одягають таку бульбашку на голову й пускають у неї кисень. Згодом дитина починає дихати самостійно.

"От таким чином відбувається баблсіпап. Як ви себе почуваєте? - Добре. - Дихати вільно?"

Такою технологією в Україні користувалися в дев'яностих. Наразі вона знову стала в нагоді. У такій поліетиленовій бульбі пацієнт повинен перебувати якомога довше. Від'єднуватимуть систему тільки на час вживання їжі та ліків.

Пристрій не врятує тяжкохворих, які потребують штучної вентиляції легень. Але за допомогою нього люди зможуть дочекатися своєї черги на справжні апарати. Харківські медики вже діляться досвідом з лікарями інших регіонів країни. А через соцмережі - за добу знайшли компанію, яка погодилася виробляти такі пакети.

Адже будь-який для цього не підійде, поліетилен має бути щільним і нетоксичним. Харківські медики сподіваються: їхня ідея допоможе врятувати не одне життя.