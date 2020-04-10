Одеса відзначає 76 річницю визволення міста від нацистів [ Редактировать ]
Одеса сьогодні відзначає сімдесят шосту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Масштабних святкувань не влаштовували, але деякі урочистості все ж таки відбулися.
Цього року через карантин офіційні заходи з нагоди Дня визволення Одеси не проводять. Втім, зранку до стели на площі Десятого квітня містяни несуть квіти. Сюди ж прийшли й місцеві депутати від "Опозиційної платформи - За життя", щоб ушанувати пам'ять тих, хто навесні сорок четвертого звільняв місто від окупантів. Кажуть: умисно не запрошували на ці урочистості ветеранів війни, задля їхньої ж безпеки. На сьогодні в Одесі серед живих лише п'ятеро воїнів-визволителів міста. Їм передали подарунки: сертифікати на медичне обслуговування в одній із приватних одеських клінік.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы думали с коллегами как их поздравить и решили, что наилучшим подарком в это сложное время - во время пандемии, карантина - будет медицинское обслуживание. Пакет обслуживания, он предусматривает и возможности вызова на дом семейного врача, и возможность вызова "скорой помощи". Я от всей души поздравляю всех одесситов, всех тех, кто любит наш прекрасный город с этим праздником, желаю, чтобы всегда над нашей Родиной - Украиной - над нашим прекрасным городом-героем, всегда светило такое яркое солнце и было такое же чистое небо.
Такі урочистості цього дня відбулися й в інших куточках Одеси біля військових меморіалів.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Этот день равен по значимости праздника как День рождения Одессы, в принципе, это и есть второй День рождения Одессы. Слишком дорогой ценой далась победа и нашему городу, и всей стране тогда в целом, более двадцати миллионов жизней унесла эта война и, наверное, в каждой семье есть те, кто от этой войны пострадал.
Одесу нацисти окупували ще на початку Другої світової і утримували протягом двох з половиною років. За важку долю під час війни Одеса отримала статус міста-героя.
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