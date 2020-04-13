Християни західного обряду напередодні відсвяткували Великдень. А православні вербну неділю. Як в умовах карантину освячували великодні кошики та вербу - бачила Христина Гашенко.

Центр Львова. Римо-католицька катедра. На дверях оголошення - освячувати великодні кошики не будуть. Утім сам храм відчинений.

Вперше за останні роки в римо-католицькій катедрі сьогодні не освячують паски. Святкову літургію священники провели за зачиненими дверима в одній із каплиць храму.

Прослухати літургію віряни могли онлайн.

А ось освятити великодній кошик довелося багатьом самим удома. Такі карантинні заходи - заради здоров'я вірян, кажуть у катедрі.

Олександр Кусий, священнослужитель катедрального собору:

Чоловік батько родин мав сам освяти кошик, мав теж провести молитву літургію де згадується воскресіння господнє.

Втім в кількох регіонах Львівщини та Польщі священники таки освятили паски і писанки. Отці з пожежної машини та мікроавтобуса водою окропили кошики, які люди поставили кожен біля свого будинку.

Тим часом українці східного обряду відсвяткували вербну неділю. Львів'яни у масках на обличчях, дотримуючись дистанції моляться біля церков. В середині святинь - лише священники та хор.

В гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла священники уже освятили вербу. Тепер її із кошика храму безкоштовно може взяти будь - хто. Такі карантинні заходи люди підтримують.

Галина Цимбалюк, жителька Львова:

Богу дякувати, що є служба божа що церкви не закриті. Ми є законопослушні люди і що б бог дав мусім пережити. Тільки молитися і просити Бога про милосердя.

Натомість у церкві Покрови, під час літургії, святі отці причащають вірян із однієї ложечки. Правоохоронці роблять зауваження.

За кілька хвилин священник таки приносить ще одну ложку. Причащає ними лише двох львів'янок. Решті - відмовляє. Вербу тут також освятили. Дотримуючись дистанції, священник на вулиці окропив святкові гілки.