Львів на карантині відсвяткував Вербну неділю та Великдень [ Редактировать ]
Християни західного обряду напередодні відсвяткували Великдень. А православні вербну неділю. Як в умовах карантину освячували великодні кошики та вербу - бачила Христина Гашенко.
Центр Львова. Римо-католицька катедра. На дверях оголошення - освячувати великодні кошики не будуть. Утім сам храм відчинений.
Вперше за останні роки в римо-католицькій катедрі сьогодні не освячують паски. Святкову літургію священники провели за зачиненими дверима в одній із каплиць храму.
Прослухати літургію віряни могли онлайн.
А ось освятити великодній кошик довелося багатьом самим удома. Такі карантинні заходи - заради здоров'я вірян, кажуть у катедрі.
Олександр Кусий, священнослужитель катедрального собору:
Чоловік батько родин мав сам освяти кошик, мав теж провести молитву літургію де згадується воскресіння господнє.
Втім в кількох регіонах Львівщини та Польщі священники таки освятили паски і писанки. Отці з пожежної машини та мікроавтобуса водою окропили кошики, які люди поставили кожен біля свого будинку.
Тим часом українці східного обряду відсвяткували вербну неділю. Львів'яни у масках на обличчях, дотримуючись дистанції моляться біля церков. В середині святинь - лише священники та хор.
В гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла священники уже освятили вербу. Тепер її із кошика храму безкоштовно може взяти будь - хто. Такі карантинні заходи люди підтримують.
Галина Цимбалюк, жителька Львова:
Богу дякувати, що є служба божа що церкви не закриті. Ми є законопослушні люди і що б бог дав мусім пережити. Тільки молитися і просити Бога про милосердя.
Натомість у церкві Покрови, під час літургії, святі отці причащають вірян із однієї ложечки. Правоохоронці роблять зауваження.
За кілька хвилин священник таки приносить ще одну ложку. Причащає ними лише двох львів'янок. Решті - відмовляє. Вербу тут також освятили. Дотримуючись дистанції, священник на вулиці окропив святкові гілки.
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