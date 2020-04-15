Понад чотириста медиків захворіли в Івано-Франківську. Кожен четвертий з них сімейний лікар. Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я. Коронавірус по всій області поки підтвердили у 53 медиків.

Через масові хвороби у медзакладах регіону вже не вистачає кадрів. Усіх, хто має медичну освіту, закликають - йти на роботу у медзаклади.

Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради: