В Івано-Франківську захворіли чотири сотні медиків [ Редактировать ]
Понад чотириста медиків захворіли в Івано-Франківську. Кожен четвертий з них сімейний лікар. Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я. Коронавірус по всій області поки підтвердили у 53 медиків.
Через масові хвороби у медзакладах регіону вже не вистачає кадрів. Усіх, хто має медичну освіту, закликають - йти на роботу у медзаклади.
Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:
В цій статистиці там не всі лікарі мають COVID. Але це всі медики які на даний момент лікуються в наших закладах охорони здоров'я або лікувалися. Хтось із них буде мати підтвердження, а хтось не буде. Ми маємо одного лікаря який помер, очікуємо результати причини смерті. За минуло добу померло дві медичні сестри Богородчанський район і Ярнемче. Це я про те, що дуже велика кількість медперсоналу є хворими.
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