Збитки від пожеж у Чорнобильській зоні оцінюють щонайменше у 145 мільйонів гривень. За останніми даними, в осередках, уражених вогнем, ще триває тління. Втім, відкритого полум'я, за повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, у зоні відчуження, - помічено не було.

До гасіння залучено понад півтисячі людей і 124 одиниці спецтранспорту, в тому числі два гелікоптери. Радіаційний фон не перевищує норми. Втім, у МОЗі закликають киян та мешканців області, які мають хронічні захворювання, про всяк випадок не виходити з дому без нагальної потреби.