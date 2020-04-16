Коронавирус по-аргентински: на улицы курортного городка вышли морские львы (фото) [ Редактировать ]
В курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские львы вышли на улицы, опустевшие из-за карантина. Об этом пишет газета La Nación.
"Морские львы обитают недалеко от города, но сейчас они осваивают новые территории. Животные рычат на собак, пытаются укусить горожан и перекрывают проезжую часть", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудники порта вынуждены постоянно мыть набережную из-за сильного запаха.
Ранее сообщалось, что в одесском порту дельфины устроили себе развлечения. А в Лондоне на улицах появились дикие олени. Также в Уэльсе стадо коз заполонило улицы.
Мы также писали о том, что на юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых медуз.
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