Ще одна, вже українська біда - це масштабні пожежі. Україна продовжує палати. На Житомирщині згоріли цілі села, вогнем знищено тисячі кілометрів лісу. А Київ і досі у їдкому диму.

Чи є постраждалі і як вогнеборці намагаються загасити полум'я - розкаже Ксенія Барвіненко.

На місці будинку - згарище і обвуглені руїни.

Все вокруг сгорело, хата вон видите прямо.

Майже пів сотні людей залишились без даху над головою.

По глупости из-за забора, отлетевшей искре к забору, згорели дома.

Це наслідки масштабних лісових пожеж на Житомирщині. Вогонь знищив будинки в 7-ми населених пунктах.

Почало горіти і з тієї сторони, і з тієї, з чотирьох сторон.

Усього згоріло 39 житлових будинків, від деяких залишилися лише металеві труби пічок. Ще 43 господарські будівлі повністю знищені або сильно пошкоджені. А так починалось це жахіття - лісові пожежі, які не вдавалося погасити кілька днів.

Вогонь захопив села в щільне кільце. Найбільше дісталось селищам - Личмани і Магдин, вони розташовані просто посеред лісу.

Почалася в четвер, казались години дві кажуть на Магдині горить, та думаю спиниться, але бачу що хмара така йде з тієї сторони, де Бержець, та думаю то якась туча.

Коли люди зрозуміли, що полум'я підступило до будинків на збори лишалося кілька хвилин. Задихаючись від отруйного диму - місцеві намагалися вийти з вогняного оточення - пішки через ліс.

Юрій Кушнарчук, начальник Овруцького райвідділу:

Інформація нам про цю пожежу надійшла тільки від мешканців, про те що вони задихаються, ми порекомендували їм згуртуватися та спробувати вийти з цього села, потім надійшла інформація що вони виходять за допомогою лісників, далі ці люди буди евакуйовані до клубу села Гладковичі, де їм було забезпечено харчування та ночівлю, там вони переночувавши повернулися назад.

Пожежу, що охопила чотири тисячі гектарів, намагаються приборкати понад тисячу вогнеборців та лісників. Зараз вогонь вдалося локалізувати.

Микола Чечоткін, голова ДСНС:

Ми працювали всю ніч і наземні сили працюють в цілодобовому режимі, нам вдалося зупинити розповсюдження пожежі сьогодні під ранок, ому на цей час на всіх чотирьох осередках розповсюдження немає.

Правоохоронці ж розглядають дві версії виникнення пожежі.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Нужно прямо говорить в ряде случаев говорить, что у нас есть безответственность наших граждан, которые допускают беспечность и на фоне обезвоживания после сухой зимы мы имеем проблемы, но мы так же не исключаем умышленный поджог, и этим занимается специальная група.

І вже затримали двох чоловіків, які імовірно підпалили очерет на березі річки. На відео, що з'явилося в мережі людина що тримає камеру звинувачує цих двох молодиків у підпалі трави. Втім на записі цього моменту немає, і хлопці - заперечують свою причетність.

Ну це нормально, скажіть, будь ласка? - Ми сюди приїхали бо воно почало горіть! - Я проїжав і бачив що ви підпалили це! - ніхто не підпалював.

Через масштабні пожежі Київ у 10 міст світу з найбруднішим повітрям. Зранку і ввечері у місті смердить горілим, а люди скаржаться на головний біль та першіння в горлі. І хоча порівняно з попередніми днями повітря стало чистішим, теперішній рівень забруднення може загрожувати людям з хворобами легень.