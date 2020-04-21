Главные новости за выходные: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Мир/ Фото: Pixabay
За выходные 18-20 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей
- Украина возглавила Форум сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ.
- Украинским медикам в Италии продлили командировку.
- В Польше произошел пожар на полигоне химотходов.
- В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса.
- В Житомирской и Киевской областях не утихают лесные пожары.
- За границей от COVID-19 выздоровели 50 украинцев.
- У берегов Японии произошло сильное землетрясение.
- В Украине в несколько раз увеличилось количество безработных.
- Восстановление экономики: в ЕС принят план "выхода" из коронавируса.
- Коронавирус "убил" уже более 150 тысяч человек.
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