В Івано-Франківську не вистачає місць у лікарнях для хворих коронавірусом [ Редактировать ]
У гуртожитку містечка Вишневе, що під Києвом спалах коронавірусу. Там виявили 37 випадків, шестеро діти. Двоє хворих - померли. В Одеській області частково закрили на в'їзд місто Подільськ. Тут теж занедужали 37 людей. Зокрема, вісім лікарів. Один з них помер.
Медзаклад, де він працював, закрили на двотижневий карантин. Зачинена Почаївська Лавра на Тернопільщині. На Прикарпатті лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19. Про ситуацію в регіонах детальніше дивіться в нашому огляді.
Буковина - від початку епідемії не здає позицій. Тут ситуація найскладніша. Містечко Старожинець. Напередодні в тутешній лікарні закінчилися апарати штучної вентиляції легень та оксигенаторів. Сьогодні два апарати звільнилися. Бо померли двоє пацієнтів. Двоє молодих хлопців, рідних братів.
Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:
Перебіг пневмонії був миттєвий. Буквально, хлопчик 2000 року помер за добу. А інший, будучи на кисневій дотації так само не зміг цю недугу перенести.
Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:
Люди чомусь сидять вдома. Лікуються. Вони досиджують до крайнього і потім привозить швидка в лікарню і спасають. А воно вже не спасається так.
До вільних апаратів ШВЛ підключать нових важкохворих. Чергову партію оксигенаторів - очікують до кінця тижня. Сторожинецька райлікарня працює в посиленому режимі. Приймають хворих в усіх корпусах. Через це терапію та дитяче відділення перенесли до гімназії.
Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:
Ми вичерпали всі свої резерви по ШВЛ і по кисневим оксигенаторам. Подекуди, використовуємо їх і на двох хворих. На сьогоднішній день в нас розвернуто 77 ліжок інфекційних.
Крім того, зі Сторожинця інфікованих доправлятимуть до іншого райцентру - у Вижницю. За останню добу на Буковині - плюс вісімдесят два пацієнти. Найменшому два роки.
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Наразі 43 буковинці перебувають в реанімаційних відділеннях лікарень і лише 6 підключені до апаратів ШВЛ. Але це ситуація, яка може змінитися щодоби.
Щодоби змінюється ситуація і на Прикарпатті. Кількість хворих там стрімко зростає - їх вже півтисячі. І майже сотня з них медики. Всі лікарні в Івано-Франківську переповнені. Критично не вистачає і ліжко-місць, і персоналу!
Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-франківської міської ради:
В п'ятницю ми попросили департамент охорони здоров'я призупинити госпіталізацію в наші заклади бо вони реально вже були переповнені. Бо реально велика кількість лікарів і медичних сестер є хвора.
А на Тернопільщині новий осередок поширення COVID. Це Почаїв. Місто вже закрили на в'їзд та виїзд. Рухатися може лише спецтранспорт за перепустками. За останню добу там додалося 13 хворих. Підтверджений коронавірус у священників Почаївської Лаври. Тож храм на два тижні на карантині.
В'ячеслав Онишкевич, перший заступник Кременецької РДА:
Контрольно-пропускні пункти, які існують на території міста Почаїв, посилюються військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату.
Стрімке зростання кількості хворих у цих трьох областях експерти пов'язують з відвідуванням церковних богослужінь на Вербну неділю та Великдень.
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