Права чернобыльцев должны быть восстановлены в полном объеме. С таким призывом к власти в канун годовщины аварии на Чернобыльской АЭС обратился сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

"Политика сокращения чернобыльских льгот ведется властью системно с 2014 года. И это при том, что есть решение Конституционного Суда, согласно которому все отобранные у чернобыльцев льготы должны быть восстановлены в полном объёме. Но новая власть, как и старая, не спешит его выполнять и выделять средства на возобновление выплат", - заявил Юрий Бойко.

По его словам программа "Социальная защита граждан, которые пострадали в результате катастрофы на ЧАЭС" за январь - февраль 2020 года при плане 219,1 млн грн профинансирована всего на 181,1 млн грн. А новая бюджетная программа, предназначенная для доплат работникам за работу в зоне отчуждения и гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы за январь - февраль 2020 года при плане 103,5 млн грн. не профинансирована вообще.

"Недопустимо, чтобы люди, которые ценой своей жизни и здоровья тогда спасли Украину и весь мир, сегодня не могли получить необходимое лечение и санаторное обслуживание, бесплатные лекарства. Они отменили компенсации и выплаты детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся как инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС. Это вопиющая несправедливость, и мы будем с этим бороться", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политическая партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировала законопроект № 2827-1, который направлен на восстановление справедливых социальных гарантий гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и проект постановления Верховной Рады № 3051 об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда в сфере социальной защиты населения, в том числе и чернобыльцев.

По словам Юрия Бойко, власть обязана нести социальную ответственность за своих граждан, а не вспоминать о них только накануне годовщин и памятных дат.

"У государства и ответственных политиков не может быть короткой памяти. Мы требуем от власти немедленно выполнить решение КС: восстановить льготы чернобыльцам и обеспечить полноценное финансирование всех социальных чернобыльских программ", - резюмировал Юрий Бойко.