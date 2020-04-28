В Евросоюзе введут COVID-паспорт [ Редактировать ]
В Евросоюзе разработают единый для всех стран содружества документ с условным названием COVID-паспорт, который будет играть роль сертификата безопасности в отрасли. Об этом по итогам онлайн конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли, сообщает "Укринформ".
Мы завершили неформальную конференцию министров с участием всех стран-членов и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Терри Бретона. Мы пришли к нескольким выводам, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием COVID-паспорт, который будет действителен во всем Евросоюзе.
Он отметил, что министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.
"В обычных условиях туризм не играет такой значимой роли в МФП, но сейчас сложилась уникальная позиция со стороны стран-членов: отрасль должна составлять 20-25% долгосрочного бюджета. Именно туризм должен сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран", - отметил Капелли.
Он также напомнил, что доля туризма составляет значительную часть в экономике многих европейских стран.
Напомним, что по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксированы 9410 случаев заражения.
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