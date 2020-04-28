Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 28 апреля, в Украине зафиксировали 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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Коли в Україні скасують карантин
Нам дуже далеко до найбільш успішних країн, що вже змогли здолати коронавірус - як В'єтнам чи Тайвань. Однак, ми все ж набагато успішніші, ніж Італія чи Іран - карантин у нас спрацював - тож, може, час вже його і послаблювати?