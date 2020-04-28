По состоянию на 09:30 28 апреля, в Украине зафиксировали 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.