Фастфуд - весьма "коварная" еда, которая зачастую сказывается на фигуре. Однако, есть и такой фастфуд, который не повлияет на набор веса. Врачи назвали, какая "вредная" еда на самом деле не страшна вашей фигуре, передает newsyou.info.

Безусловно, бургеры и картошка фри в сочетании с колой - это не тот вариант, который можно позволить себе на диете. Но зато можно смело побаловать себя шаурмой. В составе шаурмы - мясо, приготовленное на гриле и овощи, а в лаваше нет такого количества быстрых углеводов, как в булочках для бургеров. Кроме того, если соус для шаурмы сделан на основе греческого йогурта, то это только добавит полезности блюду.

Кроме шаурмы, побаловать себя можно роллами, суши и даже лапшой вок, говорят диетологи. Однако, следует обращать внимание на количество порций и состав ингредиентов. Главное правило - минимум углеводов и жареного.

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