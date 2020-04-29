Швейцария ослабит ограничения на пересечение границы [ Редактировать ]
Швейцария изучает варианты постепенного ослабления ограничений на пересечение границы, которые были закрытыми в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.
Как сообщается, Федеральный совет Швейцарии на этой неделе должен решить, как именно будут ослабляться ограничения на пересечение границы, однако запреты будут отменяться для определенных категорий людей. К такому решению они пришли во время видеоконференции, участие в которой приняли министры юстиции и внутренних дел государств Шенгенской зоны.
Как отмечается, от начала пандемии коронавируса, когда были закрыты все границы в Швейцарии, во въезде в страну отказали 56 тыс. иностранцам.
Всего в Швейцарии было зарегистрировано 29 264 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее мы писали, что Словакия ослабляет карантин.
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