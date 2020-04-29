456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.

З них 250 летальних випадків, більше тисячі людей - здолали недугу. Статистика за добу по регіонах не змінилася - найбільше заражених на Буковині та у столиці. За ними слідують Івано-Франківська та Тернопільська області. Максим Степанов також прокоментував наміри уряду відкрити продовольчі ринки. Це питання Кабмін розглядатиме сьогодні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: