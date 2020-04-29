В Україні вже більше тисячі людей здолали COVID-19 [ Редактировать ]
456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.
З них 250 летальних випадків, більше тисячі людей - здолали недугу. Статистика за добу по регіонах не змінилася - найбільше заражених на Буковині та у столиці. За ними слідують Івано-Франківська та Тернопільська області. Максим Степанов також прокоментував наміри уряду відкрити продовольчі ринки. Це питання Кабмін розглядатиме сьогодні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
У нас є у державі відповідний орган Держспоживслужба, яка разом з іншими відомствами, яка саме мусить контролювати в тому числі дотримання карантинних заходів на ринках. Якщо будуть великі порушення, то їм буде надано право щодо закриття таких ринків. Бо для нас здоров'я громадян дуже важливо, ми не можемо допустити спалахів COVID-19 в зв'язку з порушенням тих чи інших правил, які встановлені.
по теме
Більшість померлих від COVID-19 мали супутні захворювання - МОЗ
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. 992 пацієнти одужали, 239 - померли. Переважно це були чоловіки
В Україні за добу померли 19 хворих на COVID-19
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. З них 239 летальних, 992 пацієнти одужали
МОЗ не виключає новий спалах COVID-19
Також, за його словами, в двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу. Аби виявити незафіксованих раніше заражених на COVID
В Україні збільшать кількість тестів на коронавірус
864 пацієнта одужали від коронавірусу в Україні. Смертей майже вчетверо менше - 220. Кількість інфікованих знизилася за останню добу: з 647 повідомлень про підозру на COVID-19 хворобу підтвердили у 392 людей, серед них 73 медика.
В Україні карантин не послаблюватимуть - Максим Степанов
Карантинні заходи в Україні послаблювати поки не збираються. Принаймні до 24 квітня, наголошують у МОЗ. Натепер, кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні 3 372