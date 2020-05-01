Політична містика у КНДР: куди зник Кім Чен Ин? [ Редактировать ]
Політична містика у КНДР! Зник вождь, третій Кім, який після смерті батька в 2011 році, керує Північною частиною Корейського півострова. Де подівся Кім версій дуже багато. Говорять, і що Кім Чен Ин помер або усунутий від влади після перевороту, і що йому просто набридло займатися державними справами і він... відпочиває. Все ж таки диктатор може собі дозволити.
Поки ні в кого у цілому світі немає реальної інформації, що відбувається. Навіть чутки з Пхеньяна - не випускають. І державна машина КНДР підживлює інтригу - не показуючи вождя, постійно робить від його імені заяви. Можливо, в очільника Північної Кореї і справді проблеми зі здоров'ям.
Таке з ним уже бувало, він зникав на тижні, а потім повертався. Та навіть якщо і сталося найгірше - довго сумувати в Пхеньяні не будуть. Бо заміну вже мають. І це не тільки брати й дядьки третього Кіма, тобто родичі-чоловіки - там є й дівчина, яка може стати наступницею. Це сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон. Вона, до речі, була радницею. А їхній батько Кім Чен Ір говорив, що саме вона - найрозумніша в родині. Та владу їй не віддав, побоявся, що жінку не сприйматимуть на чолі країни Чучхе.
Ставлення до жінок на півночі Кореї і досі дуже консервативне. Та чи віддадуть їй владу зараз? Можливо, зараз ми на початку дуже цікавої епохи в історії Півночі та й усіх диктатур світу - жінки-правителя з такою значною владою ще не було.
по теме
Кім Чен Ин ховається від коронавірусу - Південна Корея
Кім Чен Ина не бачили на людях вже два з половиною тижні. За однією з версій, йому зробили операцію на серці і нині він оговтується від ускладнень у своїй резиденції у Вонсані
Франція закликає Росію припинити бойові дії під час пандемії коронавірусу
За словами французького лідера, троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН зупинити війни в усьому світі, щоб зосередитися на боротьбі з коронавірусом
Китай проведе власне розслідування спалаху COVID-19
У КНР проводять власне розслідування. Утім, участі в ньому міжнародних спеціалістів з невідомих причини уникають. У ВООЗ не сумніваються у природньому походженні вірусу. Те, що COVID не був створений штучно - підтвердили і в Офісі директора національної розвідки США
Авіація НАТО тричі перехопила російські літаки над Балтійським морем
Поблизу Польщі ідентифіковано два російські важкі бомбардувальники у супроводі винищувачів та літака спостереження. Непроханих гостей випровадили польські та данські винищувачі
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет с Международным днем труда
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за немедленную смену антинародного и антисоциального курса. Мы боремся за то, чтобы вернуть Украине мир, защитить права людей и предотвратить социально-экономический кризис. Для этого наша партия разработала Мирный и Антикризисный планы.