Політична містика у КНДР! Зник вождь, третій Кім, який після смерті батька в 2011 році, керує Північною частиною Корейського півострова. Де подівся Кім версій дуже багато. Говорять, і що Кім Чен Ин помер або усунутий від влади після перевороту, і що йому просто набридло займатися державними справами і він... відпочиває. Все ж таки диктатор може собі дозволити.

Поки ні в кого у цілому світі немає реальної інформації, що відбувається. Навіть чутки з Пхеньяна - не випускають. І державна машина КНДР підживлює інтригу - не показуючи вождя, постійно робить від його імені заяви. Можливо, в очільника Північної Кореї і справді проблеми зі здоров'ям.

Таке з ним уже бувало, він зникав на тижні, а потім повертався. Та навіть якщо і сталося найгірше - довго сумувати в Пхеньяні не будуть. Бо заміну вже мають. І це не тільки брати й дядьки третього Кіма, тобто родичі-чоловіки - там є й дівчина, яка може стати наступницею. Це сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон. Вона, до речі, була радницею. А їхній батько Кім Чен Ір говорив, що саме вона - найрозумніша в родині. Та владу їй не віддав, побоявся, що жінку не сприйматимуть на чолі країни Чучхе.

Ставлення до жінок на півночі Кореї і досі дуже консервативне. Та чи віддадуть їй владу зараз? Можливо, зараз ми на початку дуже цікавої епохи в історії Півночі та й усіх диктатур світу - жінки-правителя з такою значною владою ще не було.