В общежитии под Киевом обнаружили коронавирус/ Фото: ultimora.news

В городе Украинка Киевской области в общежитии зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге.

В общежитии подтвердили 10 случаев заболевания COVID-19.

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"Полученные результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка...лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлено санитарно-карантинный пост...", - заявил Володин.

По его словам, в других пансионатах и общежитиях области продолжается выявление новых случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка.

Также мы писали о том, что в двух общежитиях Киева зафиксировали вспышку коронавируса.