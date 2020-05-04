Еще в одном общежитии зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В городе Украинка Киевской области в общежитии зафиксировали вспышку коронавирусной болезни. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин на брифинге.
В общежитии подтвердили 10 случаев заболевания COVID-19.
"Полученные результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка...лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлено санитарно-карантинный пост...", - заявил Володин.
По его словам, в других пансионатах и общежитиях области продолжается выявление новых случаев заражения COVID-19.
Ранее сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка.
Также мы писали о том, что в двух общежитиях Киева зафиксировали вспышку коронавируса.
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