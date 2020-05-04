В Харькове задержали кавказца, которого разыскивают в Турции за разбои и грабежи (видео) [ Редактировать ]
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. На территории Турции мужчина совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.
Оперативники задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Правоохранители проверяют, не причастен ли иностранец к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
Напомним, на днях в Кривом Роге полиция задержала криминального авторитета по кличке "Дед", который несколько дней назад бежал из-под стражи в Николаевской области.
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