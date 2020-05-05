Від лінії фронту далеко, але теж неспокійно. На Буковині напередодні вночі влаштували бої за церкву. Задубрівка. Парафіян били кийками та ломами. Докладніше про інцидент - далі.

Це відео зняли парафіяни храму Архістратига Михаїла в селі Задубрівка. Молитвою вони боронять святиню.

Усе почалося напередодні близько 10 вечора. Група невідомих у балаклавах намагалася штурмом взяти церкву. Коли натовп підійшов до воріт, у селі раптово вимкнули електроенергію.

Отець Віталій, настоятель храму Архістратига Михаїла села Задубрівка:

Це було близько 40 чоловік увірвалося на територію храму і почали спилювати замок у вхідних дверях у церкві. Але з Божою допомогою їм це не вдалося: в них то болгарка зламалася, то генератор згорів.

Парафіян били до втрати свідомості - кийками, кулаками та ногами. Двох вірян доправили до лікарні. Одного з них довелося терміново прооперувати. Людей усередині храму навіть намагалися отруїти сльозогінним газом. У ситуацію втрутилася поліція.

Святослав Кішлар, начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Чернівецькій області:

Виїздом на місце події керівництва ГУ, поліції особливого призначення та поліцейських нарядів, було встановлено, що біля культової споруди відбувається конфлікт, в якому бере участь до 40 громадян. Силами поліції конфлікт було припинено.

Правоохоронці опитали свідків, на причетних до бійки склали протоколи за дрібне хуліганство. У самій же Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ впевнені: напад невипадковий. Напередодні помер настоятель храму. Тож нападники скористалися ситуацією.

Архімандрит Микита, секретар Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ:

Вони вирішили використати саме такий час, коли люди емоційно виснажені. Захист посилювати вже неможливо. І так люди 400 з лишнім днів знаходяться в будівлі храму.

Ситуацію в Задубрівці засуджують і громадські активісти.

Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади":

За інформацією з перевірених джерел, представник ПЦУ - він є священником, блокував в'їзди до села. Відповідно, швидка та поліція не змогли більш оперативно дістатися до місця події. Наша позиція наступна. Ми вимагаємо негайно від керівництва держави та поліції виявити всіх причетних до цього злочину і покарати за всією жорсткістю закону. Якщо керівництво держави у свою чергу не зверне увагу на ці провокації, то соціально-політична ситуація в державі може вийти з під контролю.

Наразі в храмі чергують віряни. Вони сподіваються, що поліція покарає винних у нападі на святиню.