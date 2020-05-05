Метро в Украине откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

По данным источника в Офисе президента, последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле.

До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.