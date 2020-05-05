Смягчение карантина: когда откроют метро [ Редактировать ]
Метро в Украине откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".
По данным источника в Офисе президента, последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле.
До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.
Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.
по теме
Учебный год в школах в Украине завершится дистанционно - МОН
Для учреждений образования все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение
В Кабмине готовят план поддержки бизнеса - Шмыгаль
По его словам, план до сих пор нарабатывается
В Украине официально продлили карантин
В Украине продлят карантин до 22 мая, несмотря на ослабление
Смягчение карантина: что откроется 11 мая
Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть несколько объектов
В Черкассах открывают магазины и парки
Городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения