Грузия отзовет посла в случае назначения Саакашвили [ Редактировать ]
Грузия может отозвать своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в случае назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает РИА "Новости".
"Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо... Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг... Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций", - сказал глава грузинского правительства.
Как сообщали "Подробности", в мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило политику вернуться в Киев. О том, что бывший президент Грузии может войти в состав правительства, стало известно 22 апреля.
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Планировалось, что Верховная Рада на внеочередном заседании 24 апреля рассмотрит кандидатуру Саакашвили. Политик заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в другой день, тем более что предложенного ему поста вице-премьера по реформам пока нет, его необходимо учредить.
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