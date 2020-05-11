Самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2020 года оказался iPhone 11 от американской компании Apple. На долю линейки iPhone 11 приходится 10% продаж на мировом рынке. Об этом сообщает в своем исследовании аналитическая компания Canalys.

Среди смартфонов на базе Android потребители предпочитают модели Redmi Note 8 и Redmi Note 8T от китайской компании Xiaomi. Они обошли Galaxy A51 от южнокорейской Samsung, которые заняли в рейтинге третье место.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире:

iPhone 11; Redmi Note 8 & 8T; Galaxy A51; Galaxy A10s; Redmi Note 8 Pro; iPhone 11 Pro Max; Galaxy A20s; Galaxy A01; Redmi 8A; iPhone 11 Pro.

Напомним, что по прогнозу аналитиков, спрос на мобильные телефоны в 2020 году будет худшим за последние 10 лет из-за пандемии коронавируса, которая оставила без работы миллионы людей по всему миру.