ТОП-10 самых популярных моделей смартфонов в 2020 году [ Редактировать ]
Самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2020 года оказался iPhone 11 от американской компании Apple. На долю линейки iPhone 11 приходится 10% продаж на мировом рынке. Об этом сообщает в своем исследовании аналитическая компания Canalys.
Среди смартфонов на базе Android потребители предпочитают модели Redmi Note 8 и Redmi Note 8T от китайской компании Xiaomi. Они обошли Galaxy A51 от южнокорейской Samsung, которые заняли в рейтинге третье место.
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире:
- iPhone 11;
- Redmi Note 8 & 8T;
- Galaxy A51;
- Galaxy A10s;
- Redmi Note 8 Pro;
- iPhone 11 Pro Max;
- Galaxy A20s;
- Galaxy A01;
- Redmi 8A;
- iPhone 11 Pro.
Напомним, что по прогнозу аналитиков, спрос на мобильные телефоны в 2020 году будет худшим за последние 10 лет из-за пандемии коронавируса, которая оставила без работы миллионы людей по всему миру.
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