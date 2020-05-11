Греция планирует с 1 июля официально открыть туристический сезон и начать принимать гостей из-за границы. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения разработали строгий свод правил для гостиниц, ресторанов, пляжей, а также паромов и других видов транспорта.

Ношение защитных масок будет обязательным на всех видах общественного транспорта как минимум до 15 июня, потом власти оценят ситуацию и примут решение, стоит ли продолжать их носить. Маски должен носить персонал в гостиницах и на других туристических предприятиях.

Персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению безопасной социальной дистанции и как реагировать на клиентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Гостиничные работники должны проживать в отдельных комнатах, им будут ежедневно измерять температуру. Врачи на местах должны быть обеспечены тестами на COVID-19.

Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.

Греция будет принимать лишь тех туристов, которые прошли тест на COVID-19. Всем иностранцам по прибытии будут измерять температуру. Если у туристов появятся симптомы коронавируса, из будут помещать в карантин.

Напомним, что с 1 июля для иностранных туристов откроется и Грузия.