Греция откроется для туристов с 1 июля [ Редактировать ]
Греция планирует с 1 июля официально открыть туристический сезон и начать принимать гостей из-за границы. Об этом сообщает издание Ekathimerini.
Министерство туризма и Национальная организация здравоохранения разработали строгий свод правил для гостиниц, ресторанов, пляжей, а также паромов и других видов транспорта.
Ношение защитных масок будет обязательным на всех видах общественного транспорта как минимум до 15 июня, потом власти оценят ситуацию и примут решение, стоит ли продолжать их носить. Маски должен носить персонал в гостиницах и на других туристических предприятиях.
Персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению безопасной социальной дистанции и как реагировать на клиентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Гостиничные работники должны проживать в отдельных комнатах, им будут ежедневно измерять температуру. Врачи на местах должны быть обеспечены тестами на COVID-19.
Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.
Греция будет принимать лишь тех туристов, которые прошли тест на COVID-19. Всем иностранцам по прибытии будут измерять температуру. Если у туристов появятся симптомы коронавируса, из будут помещать в карантин.
Напомним, что с 1 июля для иностранных туристов откроется и Грузия.
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