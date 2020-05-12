В понедельник, 11 мая, в мире зафиксировали почти 65 тыс. новых заражений коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Worldometers.

Кроме того, за последние сутки зарегистрировали 2,8 тыс. смертей от коронавируса. Больше всего, 758, в США.

Согласно статистике, наибольшее количество зараженных COVID-19 зафиксировали в США - более 13,6 тыс. На втором месте по числу зараженных Россия - более 11,6 тыс. В Италии, Франции и Германии фиксируют снижение числа заболевших. Там показатели на уровне 744, 453 и 638 соответственно.

Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.