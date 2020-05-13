Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в Facebook, что его уведомили об увольнении через два месяца из-за сокращения его должности.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза"... Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остальных в "Нафтогазе" и когда впереди более чем достаточно работы", - написал Витренко.

В качестве вероятной своего причины увольнения он называет тот факт, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе".

Юрий Витренко написал, что решение о сокращении его должности принял лично председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. И сообщил, что ранее правительство Украины одобрило предложение наблюдательного совета компании о продлении контракта с Андреем Коболевым на четыре года, при этом конкурса не проводилось.

Напомним, что ранее НАК "Нафтогаз" сократил выплаты членам правления до 47 тысяч гривен в месяц.