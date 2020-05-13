Стоп культурний карантин. Хвиля незвичних акцій протесту охопила країну вночі. Представники креативної індустрії організували незвичний мітинг. Від десятої вечора до першої години ночі - жителі одразу кількох міст, спостерігали - як небо засвітилося десятками променів. Що намагались донести у такий спосіб - знає Юлія Жешко.

На головних площах десятків міст України цієї ночі встановили софіти. Та не заради видовищності, а на знак протесту. Та замість мітингарів та прапорів із гаслами - справжнє лайт-шоу. Рівно о 10 вечора в урядовому кварталі столиці сотні променів направили у небо. Таким чином представники креативної індустрії виявили бажання вийти із карантину. Акція цілком відобразила креатив культурного сектору де без роботи залишились 250 тисяч працівників. Це артисти, музиканти, рекламники та організатори івентів. За словами учасників мовчазного протесту саме їхня сфера забезпечує країну чотирма відсотками ВВП. Тож, чому креативників не внесли в список компаній, для яких карантин від учора послабили - не розуміють.

Володимир Андрусишин, організатор акції, власник компанії "Аlight":

Є таке враження, що з нашою професією трішечки не рахуються. Ми хочемо просто нагадати про себе владі, вийти на прямий діалог з урядом - відкритий. Не кулуарний. Які у нас перспективи? Чи є хоч якась формула як працювати?

За три доби акція набула розголосу у соцмережах. Тому, цієї ночі до неї доєдналися понад 70 компаній і сотні працівників.

Лідія Клов, представниця Pop Corn CA:

Наша акція носить назву - "Стоп культурний карантин". І в Києві це понад 15 локацій. Це знакові місця для жителів міста та киян.

Креативники просять уряд піти на компроміс і послабити карантин для культурного сектору. Адже цей бізнес не може працювати в он-лайн режимі.

Ольга Кушпітовська, заступниця директора ТОВ "Зінтеко":

Ми всі розважалися, роблячи концерти в режимі онлайн. Це допомогло і нам, і людям пережити карантин. Але це не бізнес для нашої індустрії. Ми не можемо повністю перейти в онлайн.

Андрей Шульгин, клієнт-сервіс директор компанії "Старваген":

Поддерживая эту акцию, мы хотим сказать чтобы внимательнее относились к нам. И разработали план по выходу из карантина.

І навіть попри травневий сніг у столиці, люди з різних районів попрямували до основних площ міста. Аби побачити інсталяцію на власні очі.

Володимир Андрусишин, організатор акції, власник компанії "Аlight":

Ми підключили 20 міст - локальні компанії теж підключилися до акції. Можливо, ми всі скучили за роботою. Можливо, коли ти робиш все від душі - немає ніякої політики. А от чи буде якийсь результат? Ми сподіваємось, що нас почує влада, уряд. Це економічна проблема. Не політична.

Мовчазна акція "стоп культурний карантин" тривала до першої години ночі. Організатори сподіваються, що світлову інсталяцію побачила і влада.