Собака с головой человека бегала по двору [ Редактировать ]
В России, в военном поселке Лупче-Савино-2 собака с головой человека в зубах бегала по двору. Об этом пишет "Униан".
Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал. Она заявила об исчезновении супруга вечером того же дня.
13 мая житель поселка во время прогулки во дворе дома увидел, как навстречу ему в сторону детской площадки бежит собака с головой пропавшего. Сельчанин вызвал полицию. В региональном управлении Следственного комитета изданию пояснили, что туловище мужчины нашли в лесополосе.
На его теле обнаружено множество рваных ран, указывающих на укусы животных. Рядом с телом нашли собачьи следы. На данный момент устанавливается причина смерти.
Ранее мы писали о том, что собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть.
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