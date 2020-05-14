Карантин на свіжому повітрі: у Києві відкрився Ботанічний сад [ Редактировать ]
Столичний Ботанічний сад відчинив двері для відвідувачів. Уже третій день поспіль - охочі можуть милуватися барвистою красою. Як працює парк та чи дотримуються там карантинних норм - Марічка Мельник розкаже.
Марія та Сергій Бурчинські лікарі, раніше, в студентські роки, підпрацьовували у Ботанічному саду. З того часу кілька разів на рік відвідують улюблене місце. Запевняють - це дуже корисно для здоров'я, особливо для людей поважного віку.
Ми знаємо, що є небезпечно, а що безпечно. Принаймні тут у Ботсаду ми знаємо що це є особливо безпечне місце. Тобто тут ми можемо ходити. Тут можна набратися тільки здоров'я.
Період цвітіння більшості рослин цьогоріч уже минув. Та працівники, які, за можливості діставалися до роботи, а це 15 людей з трьохсот сотень, - все ж змогли втримати сад в належному вигляді.
Тетяна Счепіцька, головний ландшафтний архітектор:
Еще цветет сирень, которая будет цвести две недели. Начинают цвести пионы травянистые на участке времена года цветут родадендроны разных видов и сортов их цветение продолжится до конца месяца. В дальнейшем будут цвести ирисы.
Охочих помилуватися красою тут зібралось чимало. За перший день після пом'якшення карантину в парку встигли побувати понад п'ять тисяч відвідувачів. Раніше насолодитися масовим квітуванням щодня приходило близько тридцяти тисяч любителів Флори.
Микола Шумик, заступник директора Ботанічного саду ім. М. Гришка НАН України:
Ми втратили в грошах не мало, мабуть близько 10 млн це для утримання території нашої, я вже говорив це 130 гектарів. Це дуже значимо.
Карантинних норм у парку намагаються дотримуватися, та все ж встежити за всіма досить складно, маски носять не всі. Тому по всій території саду працюють контролери, які попереджують порушників.
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